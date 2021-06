Trois noyades en Savoie et Haute-Savoie ce week-end

Trois personnes se sont noyées en 24 heures dans les départements de Savoie et Haute-Savoie, ont indiqué dimanche les pompiers.

Trois hommes ont trouvé la mort vendredi 18 et samedi 19 juin dans trois lacs de Savoie et Haute-Savoie, rapporte l'AFP. Samedi soir, un homme de 32 ans a été retrouvé noyé à 30 mètres de profondeur dans le lac d'Aiguebelette en Savoie. Plus tôt dans la matinée, les pompiers avaient également récupéré le corps sans vie d'un homme de 69 ans qui se baignait dans le lac d'Annecy en Haute-Savoie.

Un jeune homme de 19 ans s'est noyé vendredi 18 juin après-midi alors qu'il se baignait dans le lac du Bourget en Savoie sur la plage non surveillée de Brison-Saint-Innocent.