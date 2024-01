Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes restent en vigilance neige-verglas

Météo France maintient trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune neige-verglas.

Alors que l'épisode de froid qui touche la France depuis le début de semaine devrait doucement s'achever à partir de lundi, le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire restent placés en vigilance jaune neige-verglas ce samedi.

"Ce week-end, l’anticyclone faiblit progressivement et s’éloigne vers l’Islande, mais garde tout de même une influence sur le pays, causant de fréquentes grisailles et brouillards parfois givrants la nuit et le matin", explique Météo France.

Il fera ainsi - 6°C en début de matinée au Puy-en-Velay samedi, et le mercure n'atteindra qu'environ 2°C dans la journée.