Cinq départements ont été placés en vigilance orange et 17 en vigilance jaune ce samedi 26 octobre, en raison d'un nouvel épisode cévenol. En région Auvergne-Rhône-Alpes, trois départements sont concernés.

Depuis 6h ce samedi, l'Ardèche est placée en vigilance jaune pour pluie-inondation et risque de crues. La rivière éponyme pourrait déborder par endroits dans la journée. Et si les cumuls prévus ne sont pas très importants, "ils concernent cependant des zones fortement impactées par l'épisode pluvieux de la semaine dernière. Compte tenu de cette forte sensibilité, une aggravation de la vigilance ne peut être exclue", prévient Météo France.

De forts cumuls attendus en Savoie

A midi, ce sont la Haute-Loire et la Savoie qui passeront à leur tour en vigilance jaune pour pluie et inondation. Le second département est particulièrement surveillé car de fortes précipitations sont annoncées ce samedi et jusqu'à dimanche matin. Les crêtes frontalières de Haute-Maurienne, dans le secteur Mont-Cenis et les crêtes de Haute-Tarentaise seront les plus touchés avec des cumuls entre 100 et 120 mm.