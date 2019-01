Tribune anti-végans de Paul Ariès : L214 pointe des "fantasmes"

Alors que le politologue lyonnais accuse dans une tribune au Monde le mouvement végan de "mentir" sur ses intentions, une porte-parole de l’association L214 défend ses vocations écologique et de protection des animaux.

Dans une tribune publiée lundi par Le Monde, le politologue lyonnais Paul Ariès critique durement le mouvement végan, qu’il accuse entre autres de "mentir en faisant croire au grand public qu’ils seraient des écolos". Le chercheur dépeint les végans et antispécistes comme haïssant une nature "intrinsèquement violente" et s’opposant "à tout ce qui peut adoucir le sort des animaux", car "toute amélioration serait contre-productive en contribuant à déculpabiliser les mangeurs de viande". "Paul Ariès prête aux végans des intentions qui ne sont pas représentatives du mouvement en les mettant tous dans le même sac", réagit Barbara Boyer, porte-parole de l’association de protection animale L214 (basée à Lyon). La militante fustige des "fantasmes" et "des débats philosophiques éloignés du réel et de notre action au quotidien". "Nous nous intéressons à la fois aux animaux et à l’impact écologique de leur élevage, qui est responsable d’une grande part des émissions de gaz à effets de serre, de pollutions de l’eau et des sols, argumente Barbara Boyer. Et puis nous nous battons pour mettre fin à l’exploitation des animaux et faire évoluer leurs conditions d’élevage, pour qu’ils soient élevés en plein air et mettre fin aux mutilations qu’ils subissent". "Paul Ariès semble être obsédé par le véganisme, mais nous préférerions qu’il se consacre à d’autres combats qui sont les siens, comme celui contre la malbouffe que nous partageons", conclut la porte-parole.