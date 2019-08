Travaux sur l'A47 à Givors : quelles perturbations en août ?

En août, les travaux de l'A47 vont de nouveau fortement perturber la circulation entre Lyon et Saint-Étienne au niveau de Givors.

Depuis fin mai, des travaux perturbent la circulation sur l'A47 au niveau du pont de Givors entre Lyon et Saint-Étienne. En août, ces travaux vont se poursuivre. Le pont de Givors sera entièrement coupé à la circulation du lundi 5 août à 20h au mardi 6 août à 06h. Les automobilistes devront emprunter l’itinéraire de déviation via la RD342 et l’A450.

Puis, du mardi 6 août au vendredi 30 août, la circulation sera maintenue sur deux voies (de largeur réduite) dans le sens Lyon – Saint-Étienne. La circulation sera en revanche réduite à une seule voie dans le sens Saint-Étienne – Lyon. De nombreuses perturbations sont donc à prévoir pour les usagers quotidiens ou ponctuels de cet axe majeur entre les deux villes.

Pendant cette période, l’accès à l’A47 à l’échangeur 9.1 “Givors Piscine” sera fermé dans les deux sens de circulation. L’accès à l’échangeur 8 “Chasse-sur-Rhône” dans le sens Lyon – Saint- Étienne sera également condamné, l’ensemble de ces accès étant réservé au chantier.