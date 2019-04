Travaux : les routes fermées à Lyon cette semaine

De nombreuses fermetures nocturnes sont prévues cette semaine, sur les autoroutes de l'agglomération lyonnaise et le périphérique nord.

Il faudra bien anticiper ses trajets sur le périphérique nord cette semaine. Plusieurs tunnels connaîtront des perturbations. Celui de Rochecardon verra la circulation réduite en direction de Paris jeudi, de 10 heures à 12 heures. Idem vendredi soir dans le tunnel de Caluire de 20h30 à 6 heures le lendemain. Circulation réduite également en direction de Genève sous le tunnel de la Duchère, vendredi soir, aux mêmes heures. Dans le centre-ville, le tunnel Vivier-Merle restera encore fermé un an, dans le cadre des travaux de réaménagement du centre commercial de la Part-Dieu.

Les autoroutes lyonnaises connaîtront aussi des perturbations. A commencer par l'A7, où la circulation sera réduite entre Pierre-Bénite Nord (échangeur n°4) le noeud de Pierre-Bénite, dans les deux sens, tous les soirs de semaines de 21 heures à 6 heures le lendemain, pour permettre des travaux d'entretien de la chaussée. Fermetures nocturnes, les mêmes soirs (20h-6h), sur l'A42 entre le Noeud des Iles et le Noeud de Croix-Luizet, dans les deux sens, pour permettre des travaux d'entretien d'équipement. Idem sur le périphérique Laurent Bonnevay entre le Noeud de Saint-Fons et le Noeud des Essarts, en direction de Paris, les mêmes soir (20h30-6h)

L'A432 sera fermée entre Mionnay et Meyzieu e direction de Marseille, lundi, mardi et mercredi soirs, de 21h à 6h le lendemain. La circulation sera réduite ces mêmes soirs sur l'A47 entre Givors Ouest (échangeur n°10) et Rive-de-Gier (échangeur n°11), dans les deux sens. Mardi, la bretelle d'entrée depuis l'A450 vers l'A7, en direction de Marseille,sera également fermée (20h-6h). En journée enfin, la circulation sera réduite lundi et mardi sur l'A6 entre Villefranche (échangeur n°31.2) et le noeud d'Anse, en direction de Marseille.