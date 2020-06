Travaux : la ligne Lyon-Bourg-en-Bresse perturbée jusqu'en novembre

D'importants travaux vont entraîner la fermeture de la ligne tout l’été.

En raison de travaux importants la ligne Lyon – Bourg-en-Bresse, va être perturbée du 29 juin au 6 novembre prochain entre les Echets et Villars-les-Dombes. En 2008, une double voie a été mise en place entre les gares des Echets et de Villars les Dombes. Lors de ce doublement, la voie 1 a été créée, mais la voie 2 n’avait pas alors pu bénéficier d’une régénération complète. Ce qui sera chose faite durant ce chantier estival. Les travaux principaux seront réalisés sous fermeture de ligne du 29 juin au 28 août 2020. Ces travaux, d’un montant de 8,2 M€, sont entièrement financés par SNCF Réseau.

Le programme de l’opération est constitué, selon différents tronçons, de :

11430 m de relevage de la voie,

Remplacement de 5940 traverses,

4959 m de renouvellement de ballast,

488 m de renouvellement de voie et de ballast,

221 m de renouvellement de ballast et de traverses.

Ainsi, en heure de pointe en semaine, des autocars desserviront toutes les gares de la ligne entre Bourg-en- Bresse et Sathonay / Rillieux. Pour faciliter l’entrée sur Lyon, des trains en correspondance circuleront entre Sathonay / Rillieux, Lyon-Part-Dieu et Lyon Perrache. Des autocars reliant les principales gares de la ligne à Lyon Part-Dieu compléteront l’offre en heures de pointe.

Le reste de la journée et le week-end, des autocars de substitution circuleront également entre Lyon Part- Dieu et Bourg-en-Bresse desservant une majorité de gares. L’offre TER directe entre Bourg-en-Bresse, Lyon Part-Dieu et Lyon Perrache via Ambérieu sera renforcée par l’ajout de circulations ferroviaires complémentaires.