Travaux entre Lyon et Saint-Etienne : autoroute coupée pour l’Ascension

Utilisateurs réguliers de l’A47, prenez vos précautions. De gros travaux vont avoir lieu pendant quatre mois, entre le 30 mai et le 30 septembre, sur le pont de Givors (Rhône). La circulation sera très fortement perturbée, voir coupée, à certains moments sur cet axe très utilisé par les voyageurs.

Chaque jour, 90 000 personnes circulent sur le pont de Givors, lieu très emprunté entre Lyon et Saint-Etienne. L’ouvrage sera en travaux pendant quatre mois, entre le 30 mai et le 30 septembre, pour une réfection complète de la chaussée et de l'étanchéité, ainsi que le changement des dispositifs de retenue, des garde-corps et des joints de chaussée.

Des perturbations sur l’axe autoroutier, très emprunté, entre Lyon et Saint-Etienne sont à prévoir. Les travaux seront majoritairement réalisés sous circulation avec une réduction du nombre de voies et de leur largeur. Des coupures totales de la circulation seront néanmoins nécessaires pendant quelques nuits et week-ends comme entre le jeudi 30 mai 20h et le dimanche 2 juin 12h où le pont sera totalement coupé à la circulation, lors du pont de l’Ascension.