Travaux de maintenance de l'été : les lignes de tramway impactées à Lyon

Les travaux de maintenance continuent sur les lignes de tramway lyonnaises, avec des impacts sur le trafic du T1, T2 et T5 jusqu’au 25 août prochain.

Des perturbations sont à attendre tout l’été sur la circulation des tramways lyonnais. Entre maintenance et amélioration des voies, certains trajets sont modifiés. Le T1 est par exemple interrompu entre les stations Charpennes Charles Hernu et Debourg, même si la circulation reste normale entre Charpennes Charles Hernu et IUT Feyssine. Entre Perrache et Debourg, des bus relais sont mis en place dans les deux sens de circulation, ce qui n’est pas le cas sur l’itinéraire Perrache <> Charpennes Charles Hernu. Du côté du T2, le terminus se fait à la station Centre Berthelot au lieu de Perrache, avec un cheminement piéton tracé pour que les moins habitués puissent tout de même trouver leur route.

A partir de ce lundi 15 juillet, le T2 sera interrompu entre les stations Grande-Blanche et Hôtel de Ville Bron. La circulation sera normale entre Centre Berthelot et Grange-Blanche, puis entre Hôtel de Ville Bron et Saint-Priest Bel Air. Des bus relais ont été mis en place. Enfin, le T5 est totalement interrompu avec un report sur les bus relais de la ligne T2 entre Grange Blanche et Hôtel de Ville Bron.