La réduction à une voie sur le pont de Givors perturbe très fortement la circulation ce mardi matin entre Lyon et Saint-Étienne.

Depuis ce mardi matin, la circulation a été réduite à une seule voie dans les deux sens sur l'A47 au niveau du pont de Givors. Comme attendu, cet aménagement a créé de très importants bouchons ce matin, notamment dans le sens Saint-Étienne/Lyon. Les perturbations sont toujours en cours. On compte actuellement près de 30 min de bouchons au niveau de Givors. Ces travaux vont durer jusqu'au lundi 5 août prochain. Les bretelles d'entrée au niveau des échangeurs 9.1 "Givors piscine" en direction de Lyon et 8 "Chasse-sur-Rhône" en direction de Saint-Étienne seront fermées pendant cette période. Les véhicules agricoles, les piétons et les cyclistes seront quant à eux interdits sur le pont.

Une déviation a été mise en place dans les deux sens. Pour aller vers Lyon, il faudra emprunter la RD342 puis l’A450 jusqu'à Pierre-Bénite, pour ensuite retrouver l’A7. En direction de Saint-Étienne, la déviation se fera via l'A450 puis la RD342, avant de récupérer l'A47 au niveau de l'échangeur 11 "La Madeleine".