Trafic SNCF à Lyon : fuite de gaz dans l'Ain, la ligne Bourg-Lyon fermée

Une fuite de gaz a été détectée ce vendredi matin près de St-André-de-Corcy , dans l'Ain. Ainsi, la ligne Bourg-Lyon est fermée. Et ce jusqu'à environ 13h.

La circulation des trains est actuellement très perturbée entre l'Ain et le Rhône, et notamment entre Bourg-en-Bresse et Lyon.

"La ligne Bourg-en-Bresse<>Villars-les-Dombes<>Lyon est fermée le temps qu'une intervention des pompiers s'effectue sur place. La reprise des circulations est estimée pour 13h", précise la SNCF.