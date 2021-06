Toute la région Auvergne-Rhône-Alpes placée en vigilance orange aux orages

Samedi 19 juin au soir, neuf départements de la région étaient placés en vigilance orange orages. Dimanche 20 au matin, Météo France a placé l'ensemble de la région en alerte.

Météo France prévoit une dégradation orageuse sur l'est du pays dimanche 20 juin, du Massif-Central au nord des Alpes et au Nord-Est. Toute la région Rhône-Alpes est concernée par la vigilance orange aux orages. Le département du Rhône est également toujours placé en vigilance orange canicule.

Les départements ont été progressivement placés en alerte tout au long du week-end, avec d'abord six départements vendredi, neuf samedi soir et la totalité dimanche matin. La Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère ont rejoint les autres départements dimanche 20 juin à 6 heures. Météo France prévoit des rafales pouvant aller jusqu'à 100 km/h, des fortes précipitations et même de la grêle.

La Métropole de Lyon recommande de "rester extrêmement vigilant dans vos déplacements et de ne pas se rendre dans les parcs métropolitains (Parc Lacroix-Laval et de Parilly) durant cet épisode."