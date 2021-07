Tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes : malgré l'absence des "Anglais", les professionnels confiants pour la saison d'été

Le directeur général de l'agence régionale de tourisme, Lionel Flasseur, est optimiste pour la saison estivale de tourisme dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Selon certains professionnels, elle pourrait même être meilleure que celle de 2019, une année pourtant référence pour le tourisme dans la région.

Les résultats de la première vague d'une enquête montrent que 79 % des professionnels de la région sont "confiants" ou "très confiants" pour la saison estivale.

40 % des touristes dans la région viennent... de la région

"Cette performance devrait être permise par la clientèle intra-régionale qui devrait représenter 40 % des touristes", souligne Lionel Flasseur, dans des propos notamment relayés par l'AFP. La clientèle internationale représente elle environ 25 % de la clientèle. Belges, Hollandais et Allemands sont attendus. "La grosse différence avec les autres années, c'est l'absence des Anglais", poursuit Laurent Cormier, directeur adjoint d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Or, les Anglais, ce sont les "premiers", les plus nombreux touristes étrangers dans la région.

Les professionnels des départements de la Haute-Savoie et de l'Allier sont particulièrement confiants (avec des taux de confiance de l'ordre de 91 % à 93 %), mais aussi dans les zones rurales du Rhône. Lyon, comme les grandes villes du pays, devrait davantage souffrir cet été.