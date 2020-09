Tour de France à Lyon : de nombreux bus en moins, comment vont s'organiser les TCL ?

Le Tour de France arrive à Lyon samedi. Il part de Lyon dimanche. Le réseau TCL est contraint de s'adapter avec de nombreuses voies bloquées à la circulation. De nombreuses lignes de bus vont été réduites le temps d'un week-end, ou ne vont pas circuler du tout. Explications.

Ce samedi, le Tour de France arrive à Lyon. La Grande Boucle repart aussi de la Capitale des Gaules dimanche. L'arrivée est jugée dans le centre de Lyon samedi et de nombreuses rues vont être bloquées à la circulation (lire ici).

"En raison des restrictions de circulation liées au Tour de France et pour des questions de sécurité au passage des équipes techniques et de la caravane, de nombreuses lignes de bus et tramway seront impactées dans l’agglomération les 11, 12 et 13 septembre", expliquent les TCL.

Ainsi, de nombreuses lignes de bus vont été réduites le temps d'un week-end, ou ne vont pas circuler du tout.

De nombreuses lignes de bus ne circuleront pas

Samedi, toute la journée, le C3 circule entre Vaulx La Grappinière et Saxe-Lafayette, le C5 circule entre Vancia/Rillieux Semailles et Parc Tête d’Or Churchill avec terminus exceptionnel à Foch Roosevelt (Métro A), le C13 Nord circule entre Montessuy Gutenberg et Cuire, le C13 Sud circule entre Grange Blanche et Saxe-Lafayette.

Samedi, pas de C6, de C14, de C18, de ligne 5, 19, 38, de S4, S6, S15. De nombreuses autres lignes seront également perturbées. (retrouvez ici toutes les perturbations). Idem dimanche.

La fréquence du métro renforcée

En revanche, la fréquence du métro sera renforcée les 12 et 13 septembre pour permettre aux lyonnais et spectateurs de se déplacer malgré les conditions de circulation difficiles.

Quoi qu'il en soit, si vous devez emprunter les TCL samedi ou dimanche, il est vivement conseillé de faire un petit tour sur le site des TCL avant pour voir si votre ligne de bus est concernée par les perturbations.