Les joueuses de l'équipe de France de basket, dont trois de l'ASVEL, se sont imposées au Jeux olympiques de Tokyo face à la Serbie 91 à 76. Elles remportent la médaille de bronze.

Marine Johannès, Marine Fauthoux et Héléna Ciak, trois joueuses de l'ASVEL, reviendront à Lyon du bronze autour du cou. Avec l'équipe de France de basket, elles ont dominé la Serbie, 91 à 76, et se sont hissées sur la troisième place du podium olympique. Marine Fauthoux a inscrit 12 points et Marine Johannès 10 points.

Dominées 23-19 dans le premier quart temps, elles ont pris l'avantage dans les trois suivants. Une revanche car les joueuses françaises avaient perdu face aux serbes en finale des championnats d'Europe en juin 2021.

La dernière médaille de l'équipe féminine de France de basket remontait aux Jeux Olympiques de Londres, où elles avaient remporté l'argent.