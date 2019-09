To Lyon : Apicil achète la 2e plus haute tour de la ville

Apicil s'est porté acquéreur d'une partie de la tour To Lyon, qui sera la deuxième plus haute de la ville en 2022.

Fin 2022, To-Lyon sera la deuxième tour la plus haute de Lyon, juste derrière Incity (202 mètres). Avec ses 170 mètres de hauteur, elle dominera légèrement le Crayon (165 mètres). Sur les 43 étages de cet édifice colossal on retrouvera 80 000 m² de surface dont 66 000 m² de bureau et 3 500 m² de commerce, ainsi qu'un hôtel 4 étoiles de 168 chambres.

Dans un message posté sur Twitter, le maire de Lyon, Gérard Collomb, annonce qu'Apicil s'est porté acquéreur de l'immeuble auprès des promoteurs Vinci Immobilier et Europequipement. Selon nos informations, Apicil ne prendrait pas toute la tour, mais "une bonne partie".

Le chantier commence juste puisque la première pierre sera posée le lundi 9 septembre. To Lyon sera livrée en 2022 et ne devrait pas manquer de déclencher une nouvelle fois le débat autour de "la ville minérale".