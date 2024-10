Trois jours après les violences commises contre l'ensemble scolaire Seguin et Sembat, deux mineurs ont été mis en examen, a-t-on appris ce dimanche 6 octobre.

La préfecture du Rhône avait annoncé leur interpellation dans les heures qui ont suivi les violences et dégradations commises aux abords du lycée professionnel Marc-Seguin et du lycée général et technologique Marcel-Sembat. Deux mineurs âgés de 16 et 17 ans ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire, a appris l'AFP auprès du parquet de Lyon, ce dimanche 6 octobre.

Ils avaient été présentés hier dans le cadre d'une information judiciaire pour "participation à un groupement en vue de la préparation de violence ou de dégradations, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux et détention d'engins explosifs ou incendiaires".

Deux élèves au lycée Marcel-Sembat

Les deux mineurs mis en examen sont eux-mêmes élèves du lycée Marcel-Sembat. Si le parquet avait requis le placement sous contrôle judiciaire pour le plus jeune, elle avait requis la détention provisoire pour le plus âgé. Une réquisition qui n'a pas été suivie puisque les deux ont été placés sous contrôle judiciaire.

Jeudi, la préfecture du Rhône disait avoir identifié une troisième personne - que l'on peut d'ailleurs voir sur les vidéos des violences - mais aucune information n'a été donnée à son sujet.