Ce samedi commence la 78e édition du festival d'Avignon. Cette grande fête du théâtre à l'envergure nationale accueille lors de cette édition la troupe de théâtre lyonnaise ''La compagnie du monde invisible'' qui se produira du 29 juin au 21 juillet 2024.

Pendant près d'un mois, la troupe de théâtre lyonnaise pose ses valises à Avignon pour y jouer leur spectacle ''L'Envol''. Ce spectacle festif, drôle et émouvant utilise le pouvoir de l'humour dans le but de remettre en question les modèles d'aujourd'hui, notamment sur les stéréotypes du genre. A travers différents sketchs qui prône une ode à la liberté, le rapport à la beauté, la virilité, la maternité et bien d'autres sujets vont être traités, avec le rire surtout, la satire parfois, mais surtout avec bienveillance.

Un spectacle autobiographique ?

Mise en scène par Mathilde Mariat, la pièce est basée sur des anecdotes personnelles, ce qui renforce l'authenticité des sketchs, qui durent entre 5 et 10 minutes chacun.

''On voulait montrer la phase cachée de l'iceberg, de toutes ces normes qui nous sont dictées au quotidien. Comment on force un garçon à être viril, une femme à vouloir des enfants. C'est jamais moralisateur, juste des constats. Ce sont des histoires personnelles, qui nous sont réellement arrivées et qu'on a voulu rejouer sur scène pour faire réfléchir le spectateur ! " décrivent Hugo et Nell, comédiens de la compagnie.

Pendant 1h15, cette représentation jouée par au total 7 comédiens, à destination des enfants comme des adultes, se déroulera à La Factory à Avignon. Les places sont entre 12 et 22€. Rendez-vous sur leur page Instagram pour plus d'informations.