Les Bootleg Beatles reviennent à Lyon

Après le succès de leurs deux premières tournées, les Bootleg Beatles reviennent en mars 2025 à l'Amphithéâtre 3000 de Lyon.

Avis aux amateurs des Beatles. Après le succès de leurs deux premières tournées en juin 2023 et mars 2024, les Bootleg Beatles reviennent en mars 2025 avec un nouveau spectacle sur le devant de la scène pour commémorer les albums associés aux films emblématiques des Beatles : A Hard Day’s Night, Help!, Magical Mystery Tour, Yellow Submarine et Let It Be.

Ils se produiront le jeudi 20 mars 2025 à 20h00 à l'Amphithéâtre 3000 de Lyon.

Carré Diamant - 75e

• Carré Or - de 61 à 65e

• Catégorie 1 - de 51 à 55e

• Catégorie 2 - de 41 à 45e

• Catégorie 3 - 35e

• Tarif jeune - de 30 à 60e