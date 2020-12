Tests massifs : le conseil scientifique donne-t-il vraiment raison à Lyon et à Villeurbanne ?

Une vaste campagne de tests massifs avant Noël débute ce mercredi dans la région. A l'initiative de la région. Début décembre, les villes de Lyon et de Villeurbanne s'étaient déclarées "circonspectes sur une campagne de tests massive avant Noël". Et se disent aujourd'hui "confortées" dans leur position par un courrier du conseil scientifique. Mais le conseil scientifique ne tranche pas vraiment. Explications.

Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Grégory Doucet, le maire de Lyon, ne sont pas d'accord sur la stratégie de dépistage à adopter à Lyon et dans la région avant Noël et les fêtes de fin d'année. Une vaste campagne de dépistage est organisée à partir de ce mercredi dans la région (pendant une semaine). 1300 centres de dépistage étaient déjà actifs, 1300 nouveaux sont installés pendant une semaine. A l'initiative de la région (tout ce qu'il faut savoir sur le dispositif ici).

Début décembre, les villes de Lyon et de Villeurbanne se sont déclarées "circonspectes sur une campagne de tests massive avant Noël". Grégory Doucet a dénoncé une proposition de la région "pas appropriée, pas assez travaillée, pas assez concertée". "Le test est masse avant Noël n'est pas le choix le plus approprié. J'ai un doute sur ce qui est proposé (par la région). Ce choix ne nous paraît pas opportun. Un test en masse n'a d'intérêt qu'en phase ascendante de l'épidémie". En résumé, Lyon et Villeurbanne défendent une stratégie de "testing massif" après Noël. Pas avant. Lyon et Villeurbanne avaient demandé l'avis du conseil scientifique.

Lire aussi : Guéguerre entre Doucet et Wauquiez : faut-il tester en masse à Lyon et dans la région avant Noël ? On vous explique tout

Mardi soir, le 15 décembre, dans un communiqué commun, Lyon et Villeurbanne se félicitent que "le Conseil scientifique conforte la position des maires de Lyon et Villeurbanne".

Qu'en est-il vraiment ? Nous nous sommes procurés ce courrier du conseil scientifique, signé par le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy. Dans ce courrier de deux pages, le conseil scientifique ne tranche pas vraiment entre les positions de Wauquiez et des villes de Lyon et de Villeurbanne. Un point de situation général est effectué. "La période de début janvier 2021 va donc être particulièrement« critique » avec deux scénarii possibles : soit la circulation virale est contenue, soit on observe une augmentation du nombre de contaminations et il faudra alors envisager des mesures plus restrictives à prendre pour éviter la survenue d’une 3ème vague", explique notamment le conseil scientifique.

Le conseil scientifique ne tranche pas

Mais l'initiative de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avant Noël, n'est pas évoquée. Donc ni analysée positivement ou négativement. Le conseil précise qu'il "est logique d’envisager dès à présent une stratégie de dépistage large à cette période de début janvier, ciblée sur certaines populations (dont les jeunes) et sur certains territoires".

"L’utilisation dans cette approche des tests antigéniques est justifiée à partir d’un prélèvement naso-pharyngé. L’idée de ce type de campagne est en complément de la stratégie diagnostic des symptomatiques par RT-PCR, de détecter les personnes asymptomatiques infectées qui peuvent transmettre,des personnes augmentant le risque de transmission du virus en communauté. Cette utilisation « santé publique » des tests antigéniques à visée de dépistage large mais ciblée devra être accompagnée d’une liaison de qualité avec la base SIDEP", poursuit le conseil scientifique dans son courrier. C'est ce qui est proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes lors de cette semaine avant Noël.

Mais faut-il tester avant Noël aussi ? "Deux expériences de dépistage massif en population non-ciblée par tests antigéniques et RT-PCR débutent aujourd’hui (le courrier a été écrit lundi 14 décembre) au Havre et à Charleville-Mézières. Il faudra en tirer rapidement des leçons. Le Conseil scientifique a déjà indiqué qu’une stratégie de « Mass Testing » au niveau national ne lui paraissait pas réaliste, car devant être répété toutes les deux semaines pour avoir un réel impact compte tenu de la période d’incubation et des délais de transmission du virus", poursuit le conseil scientifique. Le conseil scientifique précise bien "au niveau national" en soulignant même les trois mots dans son courrier. Difficile donc d'en tirer quelconque conclusion au niveau local et régional.

Le Professeur Bruno Lina, virologue aux Hospices civils de Lyon et membre du conseil scientifique, dirige lui le comité scientifique de la région. Il s'était exprimé sur la stratégie de tests dans la région ici.

Lire aussi : Tests massifs avant Noël à Lyon et dans la région : l'impressionnant dispositif, tout ce qu'il faut savoir