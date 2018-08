TER : Suppression de trains à venir sur la ligne Lyon-Saint-Etienne

A partir du 9 décembre, une nouvelle grille horaire sera mise en place par la SNCF. La ligne TER entre Lyon et Saint-Étienne sera amputée d’une douzaine de trains quotidiens.

Les usagers de la ligne de TER entre Lyon et Saint-Étienne sont confrontés à quelques chamboulements depuis plusieurs semaines. Malheureusement, ils ne sont pas au bout de leurs peines. C’est le député socialiste de la Loire, Régis Juanico, qui a obtenu les informations, explique Le Progrès. A partir du 9 décembre 2018, la SNCF lance sa nouvelle grille des horaires. Une grille avec des modifications importantes sur la ligne de TER entre Lyon et Saint-Étienne, la plus utilisée de France métropolitaine. Sur la centaine de trains quotidiens, une douzaine sera supprimée. Et pour cause. La Gare de Lyon-Part-Dieu où arrive la majeure partie des TER venants de Saint-Étienne va subir d’importants travaux pour ajouter une douzième voie.