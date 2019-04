TER Lyon/Saint-Étienne : la ligne perturbée entre le 8 avril et le 3 mai

Horaires modifiés, trains et arrêts supprimés, une série de travaux sur la ligne Lyon/Saint-Étienne vont perturber les trajets des TER du 8 avril au 3 mai prochain.

Du 8 avril au 3 mai prochain, des travaux d’infrastructure vont être engagés dans le secteur de Saint-Étienne avec la réfection d’étanchéité du pont sur le Garon (au niveau de Givors canal), la création d’un ouvrage hydraulique entre Rive-de-Gier et Trèves et la régénération du drainage du tunnel de Terrenoire. Des travaux qui vont impacter les trajets en train entre Lyon et Saint-Étienne.

Du 9 au 26 avril, il y aura une modification des horaires et suppression de l’arrêt Rive-de-Gier ou Saint-Chamond pour certains trains.

Du 8 avril au 3 mai, les trois derniers trains du soir seront supprimés. Une substitution routière sera mise en place.

Du 20 avril au 22 avril (dimanche de Pâques), mise en place de substitution routière au départ de Saint-Étienne – Lyon Perrache – Lyon Part-Dieu et Givors (des navettes en trains circuleront entre Lyon Part-Dieu et Givors).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site des TER Auvergne-Rhône-Alpes.