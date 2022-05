Thierry Ascione, le directeur de l'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes évoque, au micro de "6 Minutes Chrono", la dernière participation au tournoi lyonnais de Jo-Wilfried Tsonga.

Une date attendue par les fans de tennis. L'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes qui se déroulera du 18 au 25 mai au Parc de la Tête d'Or parvient, année après année, à attirer de bons joueurs. Quelle est la recette des organisateurs ? "Lyon est une ville dynamique, il y a une bonne organisation. Il y a du travail et de l'humilité, explique Thierry Ascione, le directeur du tournoi. La date est assez stratégique. Le fait d'être entraîneur de certains des meilleurs joueurs du monde me permet de les côtoyer tous les jours. Si on regarde bien les tableaux, les joueurs reviennent car c'est un tournoi qui leur plaît dans lequel ils se sentent bien pour préparer le grand chelem."

La der de Tsonga

Une 5e édition particulière. En effet, l'ambassadeur du tournoi lyonnais, Jo-Wilfried Tsonga, va prendre sa retraite sportive après Roland-Garros. Le Français va donc disputer son dernier Open Parc. "Il aura à cœur de bien figurer, il s'entraîne pour. Il va essayer d'être performant sur ces deux derniers tournois (Paris et Lyon), confie Thierry Ascione. Évidemment, il va être très heureux, et il va passer du temps (à l'Open Parc) car l'équipe organisatrice, c'est nous deux. On a récupéré la gestion totale du tournoi."

Et de conclure : "Pour l'intérêt de son tournoi et de tous les gamins amoureux du tennis, il va mettre de l'énergie." Une occasion supplémentaire de venir au Parc de la Tête d'Or du 18 au 25 mai (vous pouvez vous procurer des places ici).