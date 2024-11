Temps couvert et nuages bas : la météo à Lyon ce dimanche

Ce dimanche 10 novembre 2024, un ciel couvert régnera au dessus de Lyon et les températures plutôt douces pour la saison, en moyenne autour de 11°C.

La ville de Lyon se réveille ce dimanche 10 novembre avec des nuages bas et des bancs de brouillard. Et ils ne semblent pas près de se lever. Selon Météo-Lyon, malgré la protection de l'anticyclone, les nuages devraient avoir du mal à se disloquer au fil de la journée. Et vont surtout s'installer pendant plusieurs jours.

Les températures seront plutôt douces pour la saison. Moins chaudes que ce samedi, les températures se stabiliseront en moyenne autour de 11°C, avec une pointe à 13°C dans l'après-midi.

Malgré le ciel maussade, aucune précipitation n'est attendue et la journée restera relativement sèche.