Tempête en France : forts vents annoncés à Lyon jusqu'à lundi

Des vents violents (140 km/h) sont attendus sur la façade atlantique ce week-end de la Toussaint. À Lyon, les rafales souffleront aussi, mais de façon moins intense.

Tout au long de ce week-end de la Toussaint, de forts vents sont annoncés sur la côte Atlantique avec une possible tempête ce dimanche et des rafales qui pourront atteindre les 140km/h. À Lyon, les rafales seront moins fortes, mais soutenues tout au long du week-end et jusqu'à lundi. Selon Météo France, le vent atteindra les 45 km/h samedi et jusqu'à 65 km/h dimanche et lundi. Durant ces deux jours, les bourrasques seront accompagnées d'averses de pluie soutenues. Pour le moment, le département du Rhône n'a pas été placé en vigilance jaune contrairement à la façade atlantique. Ces intempéries pourraient néanmoins contraindre la municipalité à fermer les parcs de la ville.