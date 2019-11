TCL : tout savoir sur le nouveau tramway T6 de Lyon qui ouvre vendredi

TCL - La nouvelle ligne de tramway T6 sera opérationnelle dès ce vendredi 22 novembre à Lyon. Tracé, fréquences, arrêts, correspondances... découvrez tous les détails de ce nouveau transport en commun qui va changer la donne pour la desserte de l'est de Lyon.

Le réseau de transport en commun lyonnais va passer de l'étoile à la toile. Alors que durant des décennies, les projets convergeaient vers le centre de l'agglomération, avec le tramway T6, c'est une ligne de périphérie qui sera inaugurée le 22 novembre à Lyon.

D'une longueur de 6,7 kilomètres avec 14 nouvelles stations, le T6 ira de Debourg aux Hôpitaux Est-Pinel. Cette nouvelle ligne de rocade sera bien sûr utilisable par tous les abonnés et clients TCL sans supplément. Elle traverse les 3e, 7e et 8e arrondissements de Lyon, mais aussi Bron et Vénissieux. Elle sera mise en service dès le vendredi 22 novembre à 14h30.

Tracé et correspondances

Le tracé, c'est bien, mais avoir des correspondances avec des lignes majeures, c'est encore mieux pour aller vers la toile. Le tramway T6 bénéficie ainsi de correspondances avec 2 lignes de métro (B et D), 4 lignes de tram (T1, T2, T4 et T5) et 14 lignes de bus.

Les stations et les correspondances sont les suivantes :

Debourg : Métro B, T1, bus 34 et 64

Challemel Lacour Artillerie

Moulin à Vent : bus C12 et 34

Petite Guille

Beauvisage Pressensé : bus 35

Beauvisage CISL : T4, bus C16 et 34

Grange Rouge Santy : bus C25 et 34

Mermoz Moselle

Mermoz - Pinel : Métro D, bus C15, 15E (pour aller à l'université Lyon 2 en direct), 26, 79 et 1Ex

Essart Laënnec : bus 24

Desgenettes : T2 et T5

Vinatier

Hôpitaux Est-Pinel : bus C8 et C9

Fréquence et temps de trajet

De Debourg aux Hôpitaux Est, il faudra une vingtaine de minutes pour boucler l'intégralité du trajet entre les deux terminus. En heure de pointe, il y aura un tram toutes les dix minutes. Les horaires complets peuvent déjà être consultés dès aujourd'hui via la fiche dédiée (voir ici).

Le plus

Une voie cyclable sera proposée tout le long du tracé du tramway avec plusieurs stations Vélo'v à proximité de la ligne. Quelques petits défauts avaient été relevés par les cyclistes il y a quelques semaines, ils devraient être corrigés d'ici le lancement de la ligne.

Et demain ?

La ligne devrait être prolongée jusqu'à la Doua à l'horizon 2024/2025. Il faudrait alors 40 minutes pour aller de Debourg à la Doua (ou 19 minutes d'Hôpitaux Est à La Doua). La dernière concertation publique a montré un vrai plébiscite pour ce prolongement, 93 % des contributeurs se sont prononcés pour. Le consensus est moins clair sur le tracé qui est encore soumis à des études complémentaires. Tout devrait être bouclé dès les prochains mois, pour que le prolongement puisse être voté au début du prochain mandat, tout comme la future ligne de métro E entre Tassin et Part-Dieu.