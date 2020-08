TCL Lyon : des lieux de dépistages autour des métros et gares

(Photo by GUILLAUME SOUVANT / AFP)

La métropole de Lyon va proposer plusieurs lieux de dépistage COVID-19 autour des stations de métros, tramways et gares.

Dès ce 31 août, il sera possible de se faire dépister gratuitement à proximité des stations de métros, tramways et gares. La métropole de Lyon va installer des zones dédiées où toute personne pourra savoir si elle est porteuse ou non du COVID-19 après un test nasal de type PCR.

Cette décision intervient dans un contexte où les délais s'allongent pour avoir un rendez-vous en laboratoire, jusqu'à une semaine avant de pouvoir se faire dépister. L'initiative de la métropole devrait permettre d'accélérer les choses.

Les premières zones de dépistages seront installées Gare de Vaise, et Gare de Vénissieux de 11h à 19h, avant d'être proposés dans divers lieux de l'agglomération, tandis que le résultat sera connu sous 4 jours maximum (entre 2 et 4).