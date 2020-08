TCL à Lyon : pas de métro A ni de métro B ce mercredi soir après 21h

Utilisateurs des métros lyonnais, attention. Les métros A et B de Lyon seront fermés dès 21h ce mercredi soir. Idem jeudi soir.

Les travaux d'automatisation de la ligne B du métro lyonnais s'intensifient au cours de ce mois d'août à Lyon. La ligne A est aussi impactée.

"Pour rejoindre la ligne B, les nouvelles rames emprunteront quotidiennement les voies de la ligne A depuis Vaulx-en-Velin, où se situent les ateliers de maintenance et de remisage de ces deux lignes", expliquent les TCL.

Le métro A sera fermé le mercredi 12 et le jeudi 13 août après 21h.

Le métro B sera quant à lui fermé après 21h les 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 et 27 août.

Des bus relais seront mis en place dès 21h, toutes les 10 à 15 minutes, entre Vaulx-la-Soie et Perrache et entre Charpennes et Gare d'Oullins les soirs où le métro sera fermé.