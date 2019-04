Tags xénophobes et antisémites à Lyon : les commerçants réagissent

Dans la nuit du 4 ou 5 avril, plusieurs commerçants ont eu leurs devantures taguées. Plus ou moins consternés, tous s’accordent sur un besoin de sécurité.

Ce matin plusieurs tags racistes et antisémites ont été retrouvés entre le 71 et le 101 avenue Berthelot. L’essentiel des inscriptions touche des commerces de l’avenue. L’un des commerçants concernés, le propriétaire du restaurant Le Décalé, préfère relativiser les évènements, "je ne pense pas que ce soit si grave. Ce sont des jeunes bourrés qui ont fait ça", même s’il émet le souhait que le secteur soit "mieux couvert par des caméras de sécurité". Au magasin de fourniture de ski neige & caillou Jessica ne comprend pas pourquoi des croix gammées et des sigles SS se sont retrouvés sur leurs devantures "Je suis surprise et outrée" "après on ne sait pas qui sait, est ce que c’est inquiétant et qu’ils vont revenir ou ce ne sont que des petits merdeux ?".

Un acte "lâche"

L'inquiétude est tout de même palpable dans le quartier. Naïma a eu droit à un tag xénophobe ciblé sur sa boutique : "On est barbier alors on peut imaginer qu’un jour on va avoir ces gens comme client, ça fait peur". Sur la devanture du restaurant africain Chez Mama Rose le mot "négro" inscrit en peinture orange a vite été effacé par les services de propreté. La propriétaire, en colère contre cet acte qu’elle qualifie de "lâche", estime que "la mairie aurait dû laisser le tag pour montrer ce qu’ils ont fait". "Qu’ils restent devant leurs tags, qu’ils assument", ajoute-t-elle.

Du côté du magasin Neige & caillou la police scientifique et technique a commencé vers 11h30 ses premières constatations sur les tags encore non effacés. Une nouvelle qui rassure Naïma "Nous ce qu’on veut c’est qu’il y’ait des suites". Côté judiciaire, la Licra a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait déposer une plainte.