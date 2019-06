Stèle profanée dans les Hautes-Alpes : une amicale lyonnaise porte plainte

Une stèle rendant hommage aux combattants alpins de la Seconde guerre mondiale a été vandalisée le 8 juin dernier. Une amicale lyonnaise porte plainte.

Le 8 juin dernier, une stèle a été profanée au col de l’Échelle, dans les Hautes-Alpes. Celle-ci rendait hommage aux combattants alpins tués lors de la Seconde guerre mondiale. Taguée, les noms de ces derniers disparaissent maintenant sous les "ACAB" [All cops are bastards, ndlr] et les "A" anarchistes. D'après Le Progrès, l'amicale lyonnaise du Royal Deux-Ponts 99e et 299e régiments d'infanterie a annoncé qu'elle allait porter plainte et qu'elle s'engageait à ce qu'une nouvelle stèle soit posée au col de l’Échelle.