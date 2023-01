Stations de ski : l'authenticité des petits villages de montagne

À Pelvoux-Vallouise, dans un environnement époustouflant et préservé, l’ambiance est familiale et conviviale

Partie 2. Loin des grandes stations alpines, ces stations-villages parient sur l’authenticité et la convivialité. Autrans-Méaudre et Pelvoux-Vallouise déploient une offre adaptée aux familles, avec des forfaits à prix doux. Un peu plus au sud, à Ceillac, partez à l’assaut de magnifiques cascades de glace au cœur du parc naturel du Queyras.

La Zipline de Méaudre, une tyrolienne géante de 1 250 mètres de long © Focus Outdoor

Autrans-Méaudre

Une station, deux villages authentiques

Dans le nord du Vercors, Autrans et Méaudre sont deux villages conviviaux dont le domaine au relief doux est idéal pour s’initier au ski alpin et profiter de la glisse en famille.

Pour les plus grands amateurs de pistes, le nouveau Pass Alpin Vercors permet de profiter d’un forfait unique valable sur tous les domaines skiables alpins du Vercors nord incluant Lans-en-Vercors et Villard de Lans - Corrençon. En nordique, la station Autrans-Méaudre est l’un des plus beaux domaines de ski de fond d’Europe, avec 180 kilomètres de pistes tracées entre plaines et forêts, crêtes et vues panoramiques, dans les deux techniques (skating et classique).

© Focus Outdoor

Le site permet également de s’initier au biathlon et ski de randonnée sur des pistes dédiées, aux balades en raquettes au cœur d’une nature sauvage ou à la marche nordique sur neige.

De nombreuses activités hors ski sont également proposées dont la speed luge (luge sur rail) ou la Zipline de Méaudre, une tyrolienne géante de 1 250 mètres de long et 250 mètres de dénivelé pour les amateurs de glisse aérienne ! Et pour une aventure vertacomicorienne (nom donné aux habitants du Vercors !) unique, pourquoi ne pas vous adonner à une rando forestière (en raquettes ou en ski de rando) à la recherche des traces de la faune sauvage hivernale avec la complicité de Patrick Ferrari et ses loups d’élevage, Iwen et Bilou ?

https://station.autrans-meaudre.fr/fr/

© Images et rêves

Villard-Reculas

Douce quiétude au cœur de l’Oisans

Perché à 1 500 mètres d’altitude, surplombant les vallées de la Romanche et de l’Eau d’Olle, le village de Villard-Reculas, en Isère, offre un panorama exceptionnel sur les hautes cimes de l’Oisans.

Cette petite station, baignée de soleil avec son exposition plein sud, est dotée de son propre domaine skiable et a su préserver sa quiétude et son authenticité.

Les skieurs avides de grands espaces ne seront pas déçus pour autant : le village est en effet relié au grand domaine de l’Alpe d’Huez et ses 250 kilomètres de pistes ! Villard-Reculas est le premier village à s’être relié en 1946 à la station internationale, grâce aux remontées mécaniques rejoignant le sommet du Signal, à 2 100 mètres d’altitude.

Raquettes, ski de randonnée, marche nordique… viennent s’ajouter aux activités hivernales proposées, sans oublier la visite de la chèvrerie du village !

À noter : la Montée Étoilée, événement de ski de rando nocturne à Villard-Reculas sur le sommet du Signal le samedi 18 mars 2023 : 600 mètres de dénivelé positif au coucher du soleil avant de descendre tranquillement la piste.

www.villard-reculas.com

Pelvoux-Vallouise

Nature et convivialité au pays des Écrins

En bordure du parc national des Écrins, la station-village de Pelvoux-Vallouise, qui fête cette année son 40e anniversaire, est le paradis des amoureux de la nature et des stations à taille humaine.

Les deux villages typiques de Pelvoux et Vallouise, qui composent cette station de ski, ont conservé toute leur authenticité. Loin des grandes stations alpines, dans un environnement époustouflant et préservé, l’ambiance est familiale et conviviale. La station allie des pistes de tous niveaux avec un front de neige particulièrement adapté à la découverte de la glisse.

Le site de la Vallouise propose également 31 kilomètres de pistes de ski de fond tracées et balisées, et pour les amoureux d’espaces vierges, la station offre un domaine de ski hors-piste et de randonnée exceptionnel.

Haut lieu de l’alpinisme, Pelvoux est en effet cerné de cimes prestigieuses (les Écrins, le Pelvoux, l’Ailefroide…). Parmi les diverses activités hivernales proposées, un igloo géant sculpté sur le thème du Grand Nord avec sculptures de neige monumentales, son et lumière, animations… raviront petits et grands tout au long de la saison.

https://www.paysdesecrins.com/nos-stations/pelvoux-vallouise

Les cascades de glace de Ceillac, un site idéal pour l’initiation et le perfectionnement © M. Chavrot

Ceillac

De magnifiques cascades de glace

Au cœur du parc naturel du Queyras, Ceillac a su garder une authentique vie de village en développant de nombreuses activités nordiques dans un espace naturel préservé.

Son domaine de ski alpin, bien que petit, offre une variété de pistes accessibles à tous, une belle piste rouge La Chaurionde (7 kilomètres et 750 mètres de dénivelé alternant vallons, goulets, murs et replats dans un cadre somptueux) et une piste noire à bosses.

© M. Chavrot

C’est aussi le royaume des fondeurs, avec ses 45 kilomètres de pistes sillonnant vallées et hameaux d’alpages dans un environnement sauvage, également propice au ski de randonnée. Balades en raquettes, ski joëring (traîneau à cheval), conduite de chiens de traîneau… complètent les activités proposées. Mais Ceillac est également un spot réputé pour ses cascades de glace accessibles, de toute beauté. Avec très peu de marche d’approche et des cotations de niveau très facile à ardu, c’est le site idéal pour l’initiation et le perfectionnement.

Sombres Héros, Formes du chaos, Holiday on Ice, Easy Rider… leurs noms ont été judicieusement choisis. Cette petite station du bout du monde comblera les envies d’aventure en garantissant un retour aux sources.

www.ceillac.fr

Lire également notre article :