Soirée d’Halloween : huit interpellations dans la métropole de Lyon

Quelques tensions ont eu lieu ce jeudi soir dans l'agglomération lyonnaise durant les festivités d'Halloween.

La soirée Halloween a été relativement plus calme que l'an passé dans l'agglomération lyonnaise. Huit personnes ont tout de même été arrêtées dans le Grand Lyon après des tensions dans le centre-ville de Lyon, mais aussi dans plusieurs communes. Les plus notables ont été signalées à Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin, Givors et Grigny. Un important dispositif policier a été mis en place dans ces deux dernières communes. Des voitures brûlées et feux de poubelles ont aussi été signalés dans l'agglomération, mais aucun chiffre officiel n'a été donné.

Comme nous l'écrivions jeudi soir, suite à des jets de pierre dans plusieurs secteurs de l'agglomération, des lignes de bus avaient été déviées ou limitées. L'an passé 13 personnes avaient été arrêtées durant les festivités d'Halloween.