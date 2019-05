SNCF : la ligne Paris-Lyon-Marseille perturbée durant deux week-ends

En raison de travaux sur un viaduc situé à Orange, les trains entre Lyon et Marseille passeront par la rive droite du Rhône et éviteront Avignon durant les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte.

La SNCF a annoncé dans un communiqué la réalisation de travaux sur l’étanchéité du viaduc des 13 Arches situé sur la commune d’Orange. Un ouvrage de 140 mètres construit au milieu du 19e siècle lors de la création de la ligne Paris – Lyon – Marseille, cet ouvrage long de 106 mètres présente des problèmes d’infiltration d’eaux pluviales qui détériorent sa structure. Ces travaux vont nécessiter la fermeture totale de la circulation sur le viaduc durant le week-end de l'Ascension (mercredi 29 mai à 23h10 au dimanche 02 juin à 4h20) et celui de la Pentecôte (vendredi 7 juin à 23h10 au lundi 10 juin à 3h50).

“Les coupures s’effectueront dans le creux de ces deux week-ends prolongés, après les flux de départ et avant les flux de retour, afin de minimiser l’impact sur les déplacements des voyageurs tout en disposant d’un temps de travail plus important qu’un week-end ordinaire”, explique la SNCF.

Ces travaux auront tout de même des conséquences sur le trafic puisqu'aucun train ne circulera entre Livron (au sud de Valence) et Avignon du jeudi 30 mai au samedi 1er juin. Les trains assurant la relation Lyon – Valence-Ville – Avignon-Centre – Marseille Saint-Charles seront détournés par la rive droite du Rhône entre Livron, au sud de Valence, et Avignon et des cars seront mis en place pour assurer une partie de la desserte des gares de la rive gauche entre Valence et Avignon.