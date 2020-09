SNCF : circulation limitée ce week-end sur les lignes Lyon-Genève et Grenoble-Genève

La circulation des TER est fortement perturbée les 25, 26 et 27 septembre sur les lignes Lyon-Genève et Grenoble-Genève à cause d'un incident sur la voie.

Ce week-end des 26 et 27 septembre, le trafic SNCF sera fortement perturbé entre Lyon et Genève. Un incident est survenu sur la voie entre Culoz et Bellegarde, nécessitant plusieurs jours de travaux. Le trafic est donc limité sur les lignes Lyon-Genève et Grenoble-Genève dès ce vendredi 25 septembre ainsi que le week-end des 26 et 27 septembre.

Sur les deux lignes, seuls quelques TER circulent, les autres sont remplacés par des autocars. En conséquence les plannings de transport et les horaires ont été modifiées. Les horaires et suppressions de trains sont détaillées ici.