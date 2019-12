SNCF : 25e jour de grève dimanche, le trafic encore très perturbé à Lyon

La grève continue à la SNCF. Pour le 25e jour consécutif. Le trafic sera encore fortement perturbé à Lyon et dans la région ce dimanche.

La grève continue à la SNCF. Ce dimanche, seulement 1 TER sur 3 circulera dans la région.

Du côté des TGV, 13 aller/retour vers Paris seront assurés ce dimanche, 10 allers / 8 retours vers Marseille, et 4 aller/retour vers Montpellier.

La semaine prochaine, cela ne s’arrange pas

Et pour l'instant, aucun signe d'une fin de conflit proche. Lundi 30 décembre, entre 45 % et 50 % des TGV circuleront en moyenne en France. Pareil pour le 31, jour du réveillon du Nouvel An.

Lundi 1er janvier 2020, la SNCF assure que 35 % des TGV circuleront seulement. Ils seront 50 % à rouler le lendemain, le 2 janvier.