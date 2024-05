Six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance orages

Les départements du Rhône, de la Loire, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire ont été placés en vigilance jaune pour orages par Météo France.

Les jours se suivent et les vigilances orages se poursuivent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce vendredi, alors que le soleil a fait son retour à Lyon et dans toute l'agglomération, Météo France a placé six départements de la région en vigilance jaune pour orages.

Il s'agit du Rhône, de la Loire, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire.

Trois départements en vigilance avalanches

La vigilance débutera à 11h et s'étendra jusqu'à la fin de la journée. Des orages parfois violents sont attendus localement en soirée, notamment dans la région lyonnaise.

A noter également que l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie ont été placés en vigilance avalanches