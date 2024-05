Météo France a placé les départements de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal, du Rhône, de la Haute-Loire et de la Loire en vigilance pour pluie-inondation ce lundi.

La pluie est de retour à Lyon et dans toute la région ce lundi. Ainsi, Météo France a placé six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie-inondation. Il s'agit de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal, du Rhône, de la Haute-Loire et de la Loire.

La vigilance qui a débuté ce lundi matin est effective jusqu'au milieu de la journée sur ces départements concernés.

A Lyon, les averses déjà présentes ce lundi matin, pourraient être encore plus violentes dans l'après midi. Après une semaine très humide sur toute la région lyonnaise, ces nouvelles pluies pourraient faire déborder certains cours d'eau.

La Saône toujours en crue à Lyon

A noter que le département du Rhône est également en vigilance jaune pour crues. La Saône à Lyon est toujours en crue et les pluies de ces prochaines 24h ne devrait pas arranger la situation.