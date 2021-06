Shopping et nouvelles adresses : quoi de neuf à Lyon ?

Mode, déco, sport… voici de nouvelles adresses lyonnaises qui méritent un petit coup de projecteur.

• L’élégance à l’italienne

Fondée en 1998, l’enseigne de luxe italienne Elisabetta Franchi inaugure sa première boutique à Lyon en plein cœur du Carré d’or. Les Lyonnaises vont avoir l’immense plaisir de découvrir cette maison de mode raffinée, connue et appréciée pour son style à la fois glamour et sophistiqué. Tons beige rosé, miroirs fumés… la boutique de 150 m2 affiche un style à la fois contemporain et cocooning. Pour une séance shopping en toute intimité, le beau sous-sol voûté pourra être privatisé.

Elisabetta Franchi – 6, rue Childebert, Lyon 2e

• Mélange des arts

La broderie revient sur le devant de la scène avec l’entreprise lyonnaise Vangart. Son fondateur, Benjamin Beau, et ses deux associés ont eu l’idée de reproduire en broderie des œuvres d’artistes connus dans le domaine du street art. Le résultat : des tableaux lumineux, colorés et originaux, qui donnent de la personnalité à vos murs. Les œuvres sont réalisées dans l’atelier de Vangart à Caluire et en vente sur le site. À venir : une exposition dans une galerie lyonnaise, avec possibilité d’acheter les œuvres sur place.

www.vangart.fr

• Rencontres fugaces

Délivrer des messages décalés ou afficher son humeur du jour pour créer du lien. C’est le principe des tee-shirts de la marque Soixante-neuf, créée par Charlotte et Hervé, deux Lyonnais issus du monde de la communication.

Férus de mode, de graphisme et de culture, ils ont choisi ce chiffre représentant un palindrome visuel et un clin d’œil à leur origine. Leurs produits sont fabriqués en coton bio et certifiés Fair Wear Trade. La nouvelle collection se décline autour de la thématique de l’amour.

www.soixante-neuf.fr - Printemps (Lyon 2e), Galeries Lafayette (Lyon Bron) et Inès de la Fressange (Lyon 6e)

• Camp de base pour globe-trotteur

Initiatrice d’un nouvel art de camper, l’entreprise Huttopia ouvre un camp de base en plein cœur de Lyon pour les voyageurs de tous poils qui veulent préparer leur périple. Sur place, on trouve tout l’équipement nécessaire pour voyager, de la littérature pour se documenter, une agence de voyage pour réserver son séjour Huttopia, un espace café… Vous pourrez évoluer sur deux étages, dans un décor de bois et une scénographie qui évoquent la nature, histoire de plonger dans l’ambiance vacances.

Huttopia Camp de Base – 6, rue de l’Ancienne-Préfecture, Lyon 2e

• Un, deux, trois, prêts ? Électrifiez !

Bonne nouvelle pour les Lyonnais très attachés à leur vélo, mais qui en ont marre de pédaler en montée : l’enseigne Virvolt s’installe à Lyon. Dans la boutique atelier de la rue Romarin, vous pourrez enfin faire électrifier votre vélo préféré. L’occasion de réaliser de petites économies (le prix des kits est bien en deçà de celui d’un vélo électrique) ainsi qu’un beau geste écologique : plutôt que d’acheter un nouveau vélo, on recycle le sien en lui ajoutant du confort ! À noter : Virvolt fait aussi du reconditionnement de batterie.

Virvolt – 8, rue Romarin, Lyon 1er

• Nouveau club de sport

Club de boxe, de fitness et de bien-être, Apollo Sporting Club ouvre sa première salle à Lyon. L’objectif : dispenser des cours encadrés par des coaches diplômés, à un rythme personnalisé. Ici, l’ambiance se veut décontractée, au sein d’une structure à taille humaine, loin des salles de sport bondées. Débutant ou confirmé, chacun trouvera le cours qui lui convient, et pourra pratiquer sans engagement, tout en partageant les valeurs d’effort et de convivialité. L’ouverture est prévue le 9 juin 2021.

Apollo Sporting Club – 59, rue Sainte-Geneviève, Lyon 6e