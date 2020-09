Shopping à Lyon : notre sélection de vélos à assistance électrique

Depuis la fin du confinement, les vélos sont devenus des denrées rares et les ruptures de stock sont légion. L’aide à l’achat de 500 euros de la Métropole de Lyon a accentué un peu plus la demande et il faut parfois être très patient avant de pouvoir chevaucher son deux-roues. Lyon Capitale vous propose une sélection de vélos à assistance électrique qu’il est possible de trouver actuellement.

• Du lundi au dimanche

Le Moustache Dimanche est un “gravel”, un vélo de course capable d’être autant à l’aise sur le bitume que les chemins de terre, le tout à assistance électrique. Compagnon de travail du lundi au vendredi pour les trajets en ville, il dévoilera tout son potentiel les week-ends pour des balades dans la nature sans (trop de) contraintes. Attention, il ne s’agit pas d’un VTT, il faudra rester sur les routes.

• Un vélo pliant pour gravir les collines

La référence anglaise des vélos pliants, Brompton, fait face à une rupture de stock suite à la forte augmentation de la demande. Cet intérêt pour des modèles pliants, meilleurs alliés de la multimodalité, entraîne l’arrivée de nouveaux produits à des tarifs bien plus élevés. Les Suisses de Flyer ont ainsi imaginé l’Upstreet2 en tentant de combiner le meilleur des deux mondes : VAE efficace même pour les montées à fort pourcentage et design compact qui peut prendre le métro ou le bus avec son propriétaire.

• Pour remplacer une voiture familiale

Les vélos cargos Yuba permettent d’envisager de laisser sa voiture à la maison, y compris pour les familles. Solide, modulaire et pensé pour pouvoir s’adapter aux besoins de chacun, le Boda Boda peut recevoir des sièges pour les enfants à l’arrière ou des caisses et sacs pour faire ses courses sans trop se demander si tout va pouvoir rentrer.

• Belles lignes

Pour ceux qui n’ont pas l’oeil averti, difficile de se rendre compte que ces belles lignes cachent un vélo à assistance électrique. Pourtant, le CUBE Touring Hybrid 625 est l’un des meilleurs représentants du genre, conçu aussi bien pour des déplacements en ville qu’à la campagne. Son profil hybride permet d’avoir un vélo pour tous les scénarios.

CUBE Touring Hybrid 625, 2 899 euros chez Lepape

• Le bon rapport qualité-prix

Combiné aux 500 euros d’aide de la Métropole de Lyon, ce Btwin Elops est un excellent rapport qualité prix qui conviendra à la plupart des besoins. Parfait pour la ville et particulièrement confortable, il offre ainsi une base pour débuter et pourra se revendre facilement afin de passer à un modèle plus cher si l’envie s’en fait ressentir.

• Une grande puissance implique de grandes responsabilités

Si les VAE classiques voient leur assistance se couper à partir de 25 km/h, il existe une autre catégorie qui peut monter jusqu’à 45 km/h ; les speed bikes. Et bien que la promesse soit alléchante, il faut dans tous les cas pédaler, et surtout avoir une immatriculation, une assurance et un casque spécifique. De même, avec un speed bike, il est interdit d’emprunter les aménagements cyclables. Pour ceux qui sont prêts à accepter ces contraintes, le Riese & Müller Charger 3 est un bon choix. Néanmoins, il n’aura d’intérêt que sur les trajets de plus de 10 à 15 km. En dessous, un VAE classique sera bien plus adapté et ne fera pas perdre davantage de temps.

Riese & Müller Charger 3, à partir de 4 999 euros – Vendu chez Lepape

• Il n’y a pas aussi bien pour moins cher

Comme en 2019, l’offre MyVélo’v est toujours la meilleure pour découvrir le monde du VAE et savoir si ce genre de modèle convient à vos usages. Pour 50 euros par mois, il est possible de louer un excellent Vélo’v à assistance électrique basé sur un modèle Lapierre, largement revu par les équipes de JCDecaux et Cyclable. Pour commencer, sans trop dépenser, il n’y aura rien de mieux dans la métropole de Lyon.

MyVélo’v, à partir de 50 euros par mois, 25 euros avec la contribution employeur, disponible via le réseau Cyclable

Subvention : jusqu’à 900 euros pour se mettre au VAE

La Métropole propose une aide à l’achat, jusqu’à 500 euros, afin d’acquérir un vélo-cargo, à assistance électrique, tandem, adapté aux personnes en situation de handicap ou pliant (montant maximum à condition qu’il ne soit pas supérieur à 50 % du prix d’achat). Cette aide est valable pour l’achat d’un vélo neuf ou d’occasion, dans une boutique ou un atelier associatif d’autoréparation de la métropole, entre le 17 mars et le 31 décembre 2020 (voir conditions sur le site du Grand Lyon).

De son côté, le gouvernement a publié un décret permettant la mise en place d’un forfait “mobilités durables”. Tous les salariés venant travailler en vélo peuvent recevoir une prime défiscalisée et mensuelle dans la limite de 400 euros par an. Néanmoins, les entreprises ne sont pas obligées de verser ce forfait, il faudra donc parfois négocier avec son employeur.

