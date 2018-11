Série d'incendies nocturnes à Villeurbanne

Les pompiers du Rhône ont dû intervenir sur différents incendies de mobiliers urbains dans la nuit de samedi à dimanche.

Poubelles, voitures, mobilier urbain... Les pompiers étaient au four et au moulin la nuit dernière à Villleurbanne. Ils ont dû intervenir sur de nombreux incendies simultanés en pleine rue. Une vingtaine de soldats du feu a ainsi été dépêchée sur la commune entre 22h30 et 3 heures du matin, indique Le Progrès, qui rapporte l'information. Des feux dont l'origine volontaire ne fait guère de doute.