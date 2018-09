Sécheresse : le niveau du lac d'Annecy toujours plus bas

Le lac d'Annecy est en train de battre un triste record : il n'a jamais été aussi bas.

Le réchauffement climatique et la sécheresse commencent à avoir un impact visible sur nos paysages. Dans le massif du Mont-Blanc, les éboulements sont de plus en plus nombreux. En Haute-Savoie, le lac d'Annecy est 60 cm en dessous de son niveau habituel, battant ainsi le record de 2003. Cette mesure devrait encore baisser de 10 cm d'ici fin septembre. Plusieurs facteurs expliquent la situation, à cause de la sécheresse, les ruisseaux ne remplissent plus assez le lac, de même les vannes pour réguler le niveau en cas de pluie restent ouvertes alors que les précipitations sont inexistantes. Seul l'État peut autoriser aujourd'hui le Grand Annecy à pouvoir gérer le niveau comme il le souhaite. En attendant, les touristes et habitants peuvent ainsi se balader à pied dans l'eau jusqu'à 200 mètres du rivage, mais les bateaux restent à quai, faute d'eau pour pouvoir naviguer sans danger pour la mécanique.