Saône-et-Loire : des figurants recherchés pour le prochain film avec Kad Merad 

Des figurants sont recherchés pour le prochain film avec Kad Merad et Michèle Laroque dont le tournage se déroulera à Chalon-sur-Saône.

Alors que le tournage de la comédie de Nath Dumont, Cent Millions, s’apprête à débuter lundi 26 août à Chalon-sur-Saône, l’équipe du film est à la recherche de figurants. Le film, qui réunira à l’écran Kad Merad et Michèle Laroque, recrute actuellement 350 figurants dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et il manque encore quelques volontaires.

La journée de tournage durera environ huit heures et sera rémunérée 107 euros brut. Pour postuler, il faut envoyer un mail à figuration100m@gmail.com avec "FIGURATION" en objet. Des photos récentes en mode portrait et en pied avec le visage dégagé sont demandées. Votre taille, poids, tailles de pantalon et de veste devront être indiqués, ainsi que vos coordonnées : nom, prénom, numéro de téléphone et adresse postale.