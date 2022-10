"Sans facs" à Lyon 2 : "En tant que collectif on va appeler à la grève générale mardi prochain"

Depuis lundi 10 octobre, le collectif "sans facs" de Lyon 2 occupe les bureaux de la présidence de l'université. Ils réclament notamment l'inscriptions des sans facs et l'exonération des frais d'université pour les étudiants extra-européens.

Depuis presque une semaine les "sans facs" occupent les bureaux de la présidence de l'Université Lyon 2. Après avoir obtenu une petite dizaine d'inscriptions en licence de leur choix, la lutte n'est pas terminée.

Samedi 15 octobre, Sarah de l'Unef connait à Lyon Capitale "depuis vendredi, on s’est mis en lien avec les grévistes de Perrache - car on considère que ce sont des luttes justes à soutenir, ces luttes sont essentielles. D'ailleurs, en tant que collectif, on va appeler à la grève générale mardi 18 octobre." Elle ajoute : "on ne quittera pas les lieux tant que la Présidente ne nous aura pas donné la garantie d'inscrire les derniers étudiants dans la filière de leur choix (6 inscriptions restantes) et tant qu'elle ne nous aura pas donné la garantie d'exonération des étudiants extra-européens (7 étudiants)."

