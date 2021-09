Saint-Romain-au-Mont-d’Or, un appel à témoin lancé pour retrouver un retraité atteint d’Alzeimher

Un homme de 77 ans est porté disparu depuis jeudi 16 septembre à Saint-Romain-au-Mont-d’Or . Des recherches sont toujours en cours.

Alors qu’il est atteint d’une maladie dégénérative de type Alzheimer, Gérard Champalle, âgé de 77 ans, est porté disparu jeudi 16 septembre. Comme à son habitude, il est parti de Saint-Romain-au-Mont-d’Or vers 13 heures 15 pour aller se balader. Il portait une chemisette bleue, un short-bermuda, et une sacoche en jean sur laquelle se trouvent son nom ainsi que les coordonnées de son épouse. Il est également diabétique et à besoin d’une injection d’insuline chaque soir.



La commune en appelle à la vigilance de ses habitants

Les premières recherches se sont tenues le jeudi 16 septembre dans l’après-midi et continuent encore ce vendredi. Une équipe cynophile et un hélicoptère ont été mis à disposition. Les habitants de Saint-Romain-au-Mont-d’Or sont priés par la mairie de rester vigilants et de vérifier tous les endroits susceptibles de pouvoir abriter le retraité. Les personnes en possession d’informations ou d’éléments pouvant aider à retrouver Gérard Champalle peuvent se tourner vers la gendarmerie de Neuville-sur-Saône au 04 78 91 30 45, composer le 17 ou bien contacter la municipalité au 06 46 44 41 42.