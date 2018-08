Saint-Etienne : un dealer d’héroïne ligoté et séquestré chez lui

Retrouvé ligoté dans son appartement, l’homme secouru par la police lundi dernier à Saint-Etienne est en réalité un dealer d’héroïne.

Lundi dernier, un Albanais de 20 ans, résidant à Saint-Etienne, était retrouvé par la police, alors qu’il était ligoté et séquestré dans son appartement. Disposant d’informations sur des ventes d’héroïne, la police débarquait dans son immeuble pour y mener une intervention. L’homme s’est avéré être un narcotrafiquant, qui au terme de sa garde à vue a été mis en examen pour trafic de stupéfiant et écroué.

L’homme aurait été agressé et séquestré par des consommateurs ou des trafiquants de drogue à l’occasion d’une transaction qui aurait mal tourné. La police a retrouvé chez lui, et dans un deuxième appartement qu’il utilisait pour stocker sa marchandise, 150 grammes d’héroïne et 350 grammes de produits de coupe. Une enquête a été ouverte pour retrouver ses agresseurs.