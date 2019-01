Un boulanger de Saint-Etienne s'est amusé à glisser des fèves à l'effigie de Johnny Hallyday dans ses galettes des rois. De quoi donner un air de rock à l'épiphanie de ce dimanche.

Après les copieux repas de fêtes, viennent les galettes. Brioche ou frangipane, quelles que soient les préférences, personne n'y échappe. Ce dimanche, tout le monde peut célébrer l'épiphanie autour d'une galette des rois, d'une fève et d'une couronne. La tradition ne change pas, pourtant, dans une boulangerie de Saint-Etienne, le gérant a décidé de donner un petit coup de jeune à l'épiphanie, en rendant hommage au rockeur préféré des Français. Rue Saint-Catherine, sa boutique arbore fièrement une décoration entièrement dédiée à Johnny Hallyday, et dans les célèbres gâteaux des rois, ce sont pas moins de 700 fèves à l'effigie du rockeur qui sont à retrouver. "J'ai les couronnes, il y a même un sac à galette aussi, et donc un présentoir en forme de guitare", confie le boulanger à France Bleu. Un an après la mort du chanteur, l'idée de Sébastien Coelho remonte pourtant à plus longtemps. Il avait commandé ses fèves et accessoires avant le décès du chanteur, en septembre de l'année dernière.

Cette tendance pourrait devenir une habitude pour le boulanger, qui avait déjà perpétré son opération fève de célébrité il y a cinq ans, en proposant des fèves à l'effigie de Claude François. "J'ai beaucoup de gens qui achètent des fèves parce qu'ils sont collectionneurs et ça marche bien, on vend bien. Ce qui est bien aussi avec Johnny, c'est que ça touche plusieurs générations, il y a 20 ans, 30 ans, tout le monde connait !", se félicite-t-il. En tous, 10 fèves sont à collectionner, à trouver dans les galettes, ou à acheter en lot pour 20€. Santiags, guitares, chapeau, disques ou encore moto du rockeur, tout y est !