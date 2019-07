(Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

L'équipementier aéronautique français Safran va ouvrir une nouvelle usine près de Lyon. La métropole, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'État ont mis près de 26 millions d'euros sur la table pour attirer l'entreprise.

Le président de la République Emmanuel Macron était présent à Villeurbanne ce lundi matin chez l'équipementier aéronautique français Safran. L'entreprise française a annoncé l'ouverture d'une usine de production de freins carbone à Feyzin, près de Lyon. Ces pièces sont destinées aux avions et équipent déjà plus de 10 000 appareils.

Philippe Petitcolin, directeur général de Safran a promis que cette ouverture pourrait être accompagnée de l'arrive de 200 collaborateurs. L'entreprise possède déjà trois sites : Malaisie, Kentucky et Villeurbanne. La métropole de Lyon était en concurrence avec le Kentucky. Pour convaincre Safran, elle apportera autour de 10 millions d'euros. La région Auvergne-Rhône-Alpes met de son côté 8 millions d'euros sur la table, tandis que l'Etat contribuera autour de la même somme via son programme d'investissements d'avenir. Le président Emmanuel Macron a commenté ces sommes : "On sera tous vigilants pour que chacun prenne sa responsabilité".