Run In Lyon : quelles perturbations du réseau TCL dimanche ?

De nombreuses lignes vont être impactées ce dimanche 6 octobre dans l’agglomération lyonnaise.

L'édition 2019 de Run In Lyon va avoir lieu ce dimanche 6 octobre dans l'agglomération. Durant la journée des restrictions de circulation seront mises en place notamment dans les secteurs Val de Saône (entre Perrache et Collonges-au-Mont-d’Or), Presqu’île, Gerland et Tête d’Or.

Les lignes suivantes verront leur parcours limité à partir de 05h00 jusqu’à la fin de la manifestation :

C1 direction Part-Dieu : ne dessert pas les arrêts entre Montée des Soldats etParc Tête d’Or – Churchill

C1 direction Cuire : ne dessert pas les arrêts entre Parc Tête d’Or - Churchill etSt-Clair– Square Brosset

C2 : ne dessert pas l’arrêtCité Internationale – Transbordeur

C3 direction Saint-Paul : limitée à Gare Part-Dieu

C3 direction Vaulx-en-Velin : départ depuis Thiers Lafayette

C4 direction Cité Internationale : limitée à Barrème

C4 direction Jean Macé : départ depuis Duquesne– Foch

C5 direction Cordeliers : limitée à Hôtel de Ville Louis Pradel et ne dessert pas les arrêts entre PoumeyroletPont Churchill R.D.

C5 direction Rillieux : départ depuis Hôtel de Ville Louis Pradel

C6 :limitée à Gare de Vaise

C7 direction Hôpital Lyon Sud : ne dessert pas les arrêts entre LortetetBastéro - Aquarium

C7 direction Gare Part-Dieu : ne dessert pas les arrêts entre Bastéro - Aquarium etJean Macé

C9 direction Bellecour : limitée à Saxe Préfecture

C9 direction Hôpitaux Est : départ depuis Saxe Bonnel

C10 : limitée à Perrache (quai D4)

C12 : limitée à Jean Macé

C13 Sud direction Hôtel de Ville : limitée à Part-Dieu Servient

C13 Sud direction Grange Blanche : départ depuis Gare Part-Dieu Vivier Merle

C13 Nord direction Hôtel de Ville : limitée à Terreaux La Feuillée

C13 Nord direction Montessuy Gutenberg : départ depuis Terreaux Tobie Robatel

C14 : limitée à Gare de Vaise C18 direction Hôtel de Ville : limitée à Terreaux La Feuillée

C18 direction Croix-Rousse : départ depuis Terreaux Tobie Robatel

C20 : limitée à Perrache (quai B4) C22 : limitée à Debourg

C26 : limitée à Tonkin

5 :limitée à Gorge de Loup

9 :limitée à Hôtel de Ville - Louis Pradel

15 :limitée à Perrache (quai B4) 19 : limitée à Gorge de Loup

31 :ne circule pas 35 direction Bellecour : limitée à Jean Macé

35 direction Vénissieux : départ depuis Jean Macé Chevreul

40 :ne circule pas 43 : ne circule pas

45 :limitée à Gorge de Loup

60 :limitée à Debourg

63 direction Oullins : ne dessert pas les arrêts Claudius Collonge etSuchet

63 direction Perrache : ne dessert pas les arrêts entre Pont de la Mulatière et Pont Kitchener R.G.

70 direction Part-Dieu : ne dessert pas l’arrêt St-Clair– Square Brosset

90 :limitée à St-Pierre de Vaise

S1 :ne circule pas

S5 :limitée à Cuire

S6 :limitée à Terreaux Tobie Robatel