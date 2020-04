Rugby : un gros coup pour le LOU, Bastareaud va bien revenir à Lyon

C'est un gros coup pour le LOU. Mathieu Bastareaud va revenir à Lyon. Il s'est engagé 2 ans avec le LOU, à partir de la saison prochaine.

C'est un gros coup pour le LOU. Mathieu Bastareaud, 31 ans, va revenir à Lyon. Il s'est engagé 2 ans avec le LOU, à partir de la saison prochaine.

Bastareaud avait évolué avec le LOU cette saison avant de rejoindre la franchise américaine de Rugby United New York. Il va revenir à Lyon cet été.

"Le LOU Rugby est un club sain, très ambitieux et tourné vers l’avenir. Lyon me propose une belle aventure avec eux, et c’est un défi que j’ai envie de relever", a expliqué l'international français.