Road show F1 : une démonstration de Formule 1 à côté de Lyon

Lotus E20 à Nice (Photo by VALERY HACHE / AFP)

Avant la 60e édition du Grand-Prix de France de Formule 1 sur le circuit Paul Ricard le 23 juin, des animations seront organisées dans toute la France, l'une d'elles se tiendra à côté de Lyon.

La F1 fait sa grande tournée de promotion dans l'hexagone juste avant le 60e Grand-Prix de France le 23 juin, sur le circuit du Castellet. Quinze dates sont programmées, avec un "village F1" et démonstration de la F1 Lotus E20 et de la voiture Renault Sport R.S.01. Sur la région, ce "road show" passera par Pierre-Bénite au sud de Lyon le 26 avril, Gap le 27 et Valence le 28.

La tournée promotionnelle fera donc l'impasse sur Lyon qui avait accueilli en 2004 une grande démonstration de Formule 1 où s'étaient pressées 200 à 300 000 personnes selon le maire Gérard Collomb à l'époque. La démonstration avait été perturbée par des militants écologistes et anti-pub. Dès lors, on ne saura donc pas ce qui aurait pu se passer à Lyon en 2019 si une démonstration de Formule 1 était revenue dans les rues de la ville.